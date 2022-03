Trasy rowerowe do 7 km od Sosnowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Ścieżki rowerowe w okolicy Sosnowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Sosnowca, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Sosnowcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Sosnowcu ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,16 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 136 m

Darwa poleca trasę mieszkańcom Sosnowca

Z Jęzora przez centrum Sosnowca na Czeladź, Łęg, Wojkowice do Rogoźnika, krótki postój nad wodą parę fotek i dalej na Dobieszowice, Wymysłów znowu parę fotek bunkrów, zalewu Kozłowa Góra i parku pałacowego w Świerklańcu. Z parku już tylko 12 km ruchliwą drogą na lotnisko w Pyrzowicach i tu dłuższy postój i oczekiwanie na lądujące i startujące samoloty. Z Pyrzowic drogą na Mierzęcice później w prawo na Toporowice i Kuźnice Warężyńską a tu już Pogoria IV i zimny ciemny Litovel. Z Pogorii przez Dąbrowę G i Będzin do domu.

Nawiguj