Tragedia na przejeździe kolejowym w Sosnowcu? Zderzenie pociągu z samochodem. Wypadku nie było! Tylko ćwiczenia Katarzyna Gwara

Na przejeździe kolejowym w dzielnicy Niwka w Sosnowcu doszło do zderzenia osobówki z pociągiem. Dwie osoby zostały ranne, a samochód stanął w płomieniach! Brzmi dramatycznie? Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń, które przeprowadzono kilka dni temu. Ich celem była właściwa reakcja policji i straży pożarnej oraz wspólne działania na miejscu zdarzenia. - Tego typu przedsięwzięcia są także dla mundurowych okazją do wymiany doświadczeń między służbami - przyznaje mł.asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowy policjantów z Sosnowca.