TOP 10 najpopularniejszych aut w Polsce. Jakie marki Polacy kupowali najczęściej w 2019 roku?

Wrzucił jej intymne zdjęcia do sieci, bała się iść do szkoły. Ten FILM powinien zobaczyć każdy uczeń!

Wszyscy, ale na pewno nie moje dziecko! – tak zareaguje wielu rodziców na wieść o tym, że ich córka lub syn przesłali innym swoje nagie zdjęcia. Skala sextingu, bo o nim mowa, rośnie. Co zrobić, by zatrzymać ten trend? – to temat kolejnej odsłony kampanii Ministerstwa Cyfryzacji ...