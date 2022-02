To są NAJDROŻSZE ulice w Sosnowcu - sprawdź TOP 8. Tutaj ceny mieszkań są najwyższe. LUTY 2022

Porównując styczeń 2022 z ubiegłym miesiącem, SonarHome.pl podaje, że ceny mieszkań dla Sosnowca wzrosły o 0.68% i obecnie cena za metr wynosi około 4600 zł.

Ile wynosi czas aktywności oferty na rynku, czyli liczba dni, jaką średnio trzeba czekać, aż mieszkanie się sprzeda?

- Czas aktywności oferty na rynku to liczba dni, jaką średnio musimy poczekać, aż mieszkanie się sprzeda. W tym miesiącu taka liczba dla Sosnowca to 86 dni. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku wzrósł. W ubiegłym miesiącu wynosił on 85 dni.