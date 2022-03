To one dbają o wasze bezpieczeństwo! Poznaj piękne dzielnicowe z woj. śląskiego [ZOBACZ DANE KONTAKTOWE]

Dzielnicowi nie tylko znają doskonale swój teren, ale także pomagają w kłopotach. I to do nich warto się zwrócić, np. jeśli nęka nas bez powodu zawzięty sąsiad, sąsiadka fałszywie oskarża nas o to, że nie sprzątamy po psie albo ktoś uparcie rysuje nam karoserię samochodu.

W policji pracuje coraz więcej kobiet, może właśnie Twój rejon patroluje dzielnicowa? Sprawdź: