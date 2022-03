To jest też moja wojna! Czytelnicy DZ zapełniają nasz magazyn dobrem i pięknym przykładem 

W sobotę i niedzielę trafiły do nas niezwykle cenne środki opatrunkowe i przeciwbólowe. Wśród darczyńców była m.in. Pani Anna z Katowic, aż z Tychów do naszej siedziby przyjechał także wraz z żoną pan Krzysztof. Środki medyczne, które nam Państwo przekazaliście, trafią na front, część z nich została po prostu według listy potrzeb zakupiona, druga część ma inną historię. Jedna z naszych czytelniczek, silne środki przeciwbólowe przekazała po swoim zmarłym mężu. W jej paczce znalazły się także drinki energetyczne dla chorych. To niezwykle cenne dary. Przez weekend przekazali nam Państwo także latarki, baterie oraz żywność.

Dziękujemy Państwu za każdy gest pomocy, za każdy telefon, na bieżąco w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pokolenie weryfikujemy listę potrzeb. Środki rzeczowe są niezwykle cenne, ale potrzebne są też pieniądze. - Do nas docierają konkretne zapotrzebowania i wiemy gdzie i co trzeba dostarczyć. Bardzo proszę o wpłaty, każdy powinien zdać sobie sprawę, jeżeli nie odda części swojego majątku teraz, to potem może być zmuszony oddać wszystko. To jest też nasza wojna. To jest wojna każdego z nas. Precz z komuną, Sława Ukrainie – czytamy na Facebooku Stowarzyszenia Pokolenie.