To był zwykły dzień w Sosnowcu... w latach 80. i 90. oraz przed wojną, Zobacz ZDJĘCIA sosnowiczan

Ludzie na ulicach Sosnowca. Fotografie z lat 80.,90. czy okresu międzywojennego

W naszej galerii możecie zobaczyć archiwalne zdjęcia z ulic Sosnowca. Tym razem skupiamy się na ludziach. Od nowszych czasów sprzed 30-40 lat, po czasy międzywojenne. To kadry, które objęły ludzi podczas codziennych czynności - spaceru po mieście, robieniu zakupów czy zabawie.

To był zwykły dzień w Sosnowcu... w latach 80. i 90. oraz pr...

Choć bohaterami galerii są ludzie, to możemy dostrzec także to jak zmieniało się miasto (a czasem to drobne zmiany) przez lata. Warto się przyjrzeć i oddać nostalgii minionych lat.