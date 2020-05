To będzie kolejne rondo w Sosnowcu. Powstaje na przebudowywanej DK 94. Widać już jego część.

Nowa łącznica i kawałek ronda

Od czwartku na remontowanym odcinku DK 94 obowiązuje nowa organizacja ruchu. Kierowcy jadący w kierunku Katowic jadą już nowa łącznicą, którą docelowo będzie można zjechać z krajówki do Makro, McDonaldsa czy Castoramy. Łącznica malowniczo schodzi w dół z głównej drogi, wzdłuż wysokiej betonowej skarpy. Dojeżdżamy nią do fragmentu nowego ronda, jakie jeszcze w tym roku pojawi się w Sosnowcu. Na razie, da się przejechać tylko jego częścią.

Drogowcy przejmują główną nitkę DK 94

Ruch w przeciwnym kierunku odbywa się po głównej drodze, którą wcześniej jeździły auta w obu kierunkach. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni. Potem planowane jest przeniesienie ruchu w kierunku Dąbrowy Górniczej na drugą łącznicę po przeciwnej stronie drogi, czyli w kierunku Dąbrowy Górniczej. Wtedy centralną część drogi drogowcy będą mogli już przejąć w całości. To ważne, bo prace związane z budową wykopu, w którym zostanie poprowadzona droga krajowa, są już bardzo zaawansowane. Nad wykopem, na górze skrzyżowania powstanie rondo. Będzie to miejsce, z którego będzie się dało wjechać na ulice Długosza i osiedle Zagórze, czy też do marketów Makro czy Castorama. Wjazdy i zjazdy na drogą krajową będą bezkolizyjne.