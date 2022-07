THOR zatrzęsie wszystkimi kinami Helios! Co jeszcze warto teraz zobaczyć w kinie?

„Thor: Miłość i Grom” wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię oraz Korga. W ich szeregach pojawia się także Jane Foster, która - ku zdziwieniu Thora - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno. Reżyserem filmu jest Taika Waititi. W wybranych kinach Helios pioruny i wejście Thora zagrzmią w technologii Dolby Atmos i będzie je widać także w tecgnologii 3D. Niesamowita porcja doznań pozwoli być jeszcze bliżej całej akcji!