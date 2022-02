Ten opuszczony dom w Śląskiem jest pełen skarbów! Zobaczcie, co tym razem odkryła ekipa Last Urbex - ZDJĘCIA

- Mamy dla was istną urbexową perełkę. Całkowicie przypadkiem trafiliśmy na opuszczony dom, gdzie zachowało się dosłownie wszystko. Do samego wejścia nie mogliśmy uwierzyć że dom tak naprawdę jest opuszczony, jedynie pajęczyny podpowiadały że już od kilku lat nikt nie przemierza tych pokoi – przekazali Adrian i Patryk.

Jak przyznają prawdopodobnie miejsce te zostało opuszczone w 2016 roku i od tamtej pory stoi zapomniane wśród lasów.

- Przyznamy że nie było łatwo zrealizować materiał, jak wiecie kręcimy od pierwszego wejścia, wszystkie nasze reakcję są w stu procentach naturalne, i jak tu się skupić, gdy otacza nas tyle rzeczy. Na to nie byliśmy chyba gotowi! Mamy jednak nadzieję że udało się pokazać to miejsce jak najlepiej i to co w nim się znajduje – dodali Adrian i Patryk.