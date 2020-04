Teatr Zagłębia zaprezentuje Pamiętniki przetrwania. Jak zmienia się nasze życie podczas izolacji?

Pamiętniki przetrwania to nowa produkcja Teatru Zagłębia

Teatr Zagłębia przygotowuje nową pozycję do swojej ramówki na kanale Youtube oraz fanpage'u na Facebooku. Odpowiada za nią Jędrzej Piaskowski oraz Hubert Sulima.

Premiera pierwszej części „Pamiętnika przetrwania” pojawi się już w piątek 17 kwietnia. w tej serii aktorzy i aktorki Teatru Zagłębia przygotowali wideo-pamiętniki, w których opowiedzą jak pandemia zmieniła ich życie, opowiedzą o jej oddziaływaniu na człowieka i podzielą się swoimi doświadczeniami.

- Epidemia - to moment zatrzymania, bieg ustał, a nam nie pozostaje nic innego, jak przyjrzenie się samym sobie. Kim będziemy, kiedy to wszystko się skończy? Wspólnie z aktorami będziemy wykorzystać ten czas, żeby wyłapać i poobserwować zmiany, które zachodzą w nas, naszym otoczeniu i szerzej w społeczeństwie. Chcemy za pomocą kamer w naszych telefonach poddać analizie „czasy zarazy”. Nasi widzowie zyskają medium, które - w inny sposób niż oficjalne medialne przekazy lub chaotyczny przepływ (dez)informacji w mediach społecznościowych - posługując się wyobraźnią, intuicją, refleksją stara się objąć i uchwycić to, czego sami doświadczają – mówi współtwórca projektu, dramaturg Hubert Sulima.