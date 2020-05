Teatr Zagłębia zaprasza na Dzień Teatru Publicznego. Zobaczymy spektakle za darmo

- Od 2015 roku obchodzimy – również w Teatrze Zagłębia – Dzień Teatru Publicznego i akcję z nim związaną, „Bilet do teatru za 350 groszy”. W tym roku ze względu na nadzwyczajne okoliczności formuła akcji się zmieniła, a obchody wydarzenia zostały przeniesione do sieci - informuje Filip Jałowiecki, specjalista ds. promocji i PR w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

- Od poniedziałku wraz z poluzowaniem obostrzeń dotyczących produkcji teatralnych powracamy do regularnych prób, czego efektem będzie właśnie „Republika Marzeń", której premiera nastąpi w pierwszym możliwym terminie - mówi Roksana Buchta.

Próby będziemy mogli obejrzeć w sobotę, 23 maja, również o godz. 19.

Cegiełka dla Teatru Zagłębia

Każdy z nas może również wesprzeć Teatr Zagłębia w Sosnowcu, który od dwóch miesięcy jest nieczynny.

- Teatr Zagłębia wprowadził dwa nowe typy biletów: bilet cegiełkę i bilet otwarty. Ma to związek z rozpoczęciem akcji „Zapełnij widownię, wspomóż teatr”. Jak to zrobić? Wystarczy „zasiąść” na wirtualnej widowni, kupując cegiełkę za 30 zł. Będzie ona wyrazem bezinteresownej pomocy i realnie wesprze przyszłe działania w nowym sezonie teatralnym - mówi Roksana Buchta.

Drugi bilet to tzw. bilet otwarty. Zapłacimy za niego 50 zł, a gdy w teatrze ponownie odbywać się będą spektakle będziemy mogli wymienić go na normalny bilet teatralny. Promocja nie dotyczy jednak premier, spektakli gościnnych, zamkniętych i sylwestrowych. Na wymianę biletu będziemy mieli czas aż do czerwca 2021 roku. Co ciekawe, osoby, które zakupią bilet otwarty, będą miały również możliwość otrzymania archiwalnych programów do spektakli.

Informacji na temat akcji „Zapełnij widownię, wspomóż teatr” udziela Biuro Współpracy z Widzami (602 470 644, 784 634 347) i Kasa Teatru (600 338 181).