Tak powstaje w Sosnowcu Zagłębiowski Park Sportowy. Widać podstawy trybun na nowym stadionie

Sosnowieccy piłkarze grają dziś w I lidze na Stadionie Ludowym, do którego wspólnie z kibicami mają ogromny sentyment, ale trudno jednak ten obiekt zmodernizować, bo ma on już prawie 65 lat. Tak więc jak przyznał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński łatwiej wybudować nowy stadion za 148 mln zł (120 mln zł netto, bo spółka Zagłębiowski Park Sportowy odzyska VAT) niż remontować stary za 100 mln zł. Zapadła więc decyzja o budowie nowego kompleksu sportowego, w skład którego wchodzić będzie m.in. stadion o pojemności ponad 11,5 tysiąca osób. Trzyletnia umowa na jego budowę biegnie od maja 2019 roku, tak więc cały obiekt ma być gotowy w połowie 2022 roku.

Czy to się uda? Na razie wszystko wskazuje na to, że tak. Prace wokół Górki Środulskiej, od strony ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego, rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku, od niwelacji terenu i wycinki drzew.