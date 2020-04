Tak nie powinniśmy używać maseczek! Oto nasze najczęstsze błędy

Pierwszą i podstawową zasadą jest konieczność dokładnego umycia rąk, zanim sięgniemy po maseczkę przed wyjściem z domu. Ręce trzeba wymyć dokładnie, np. używając mydła lub też je odpowiednio zdezynfekować. Jeśli tego nie zrobimy możemy przenieść zarazki bezpośrednio na maseczkę lub twarz.

Tak nie można nosić maseczki – dotykanie maseczki

Zakładając maseczkę na twarz, trzeba pamiętać o tym, by robić to ostrożnie, trzymając maseczkę za gumki. Nie należy dotykać materiału, bowiem to może skutkować przeniesieniem zarazków.

Jeśli zamierzamy maseczkę ściągnąć z twarzy, to również powinniśmy robić to w ten sposób, by trzymać maseczkę tylko za troczki lub gumki.

Tak nie można nosić maseczki – nie odsłaniajcie nosa i nie pozostawiajcie podbródka poza maseczką

Maseczka powinna zakrywać nasze usta i nos, bo wtedy jej noszenie będzie miało sens. Nie powinna także odsłaniać podbródka. Nie powinno się natomiast nosić maseczki pod nosem, bo to nie zapewnia ochrony ani nam, ani osobom, z którymi mamy kontakt.