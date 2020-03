Szpital Miejski w Sosnowcu apeluje o pomoc. Potrzebne są środki higieny osobistej. Jak możemy pomóc?

Co możemy dostarczyć do szpitala?

Każde z potrzebnych akcesoriów jest na wagę złota. Szpital potrzebuje wsparcia, by móc pomóc osobom chorym i potrzebującym. Osoby, które zechcą podzielić się i złożyć darowiznę do Szpitala Miejskiego w Sosnowcu mogą zgłosić się do Działu Zamówień Publicznych pod numerem: 32 4130 128, a także do Działu Organizacyjnego pod numerem: 782 515 109.