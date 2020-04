Sytuacja w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim wraca do normy. Większość oddziałów jest otwartych. Sosnowiec uruchamia drugi wymazobus

Sosnowiecki Szpital Miejski był w kiepskiej sytuacji. Wśród wielu pacjentów i lekarzy wykryto koronawirusa, a także sporo osób przebywało na kwarantannie czekając na wyniki testów. Chore osoby były kierowane do szpitali zakaźnych lub na izolację domową. Na szczęście wygląda na to, że złe dni dla szpitala na jakiś czas się skończyły.

Obecnie w szpitalu otwarte są oddziały: chirurgii, ginekologii, ortopedii oraz neurologiczny z pododdziałem udarowym.

- W najbliższych dniach planowane jest otwarcie oddziałów urologicznego oraz geriatrycznego - informuje nas zarząd szpitala.

Przypominamy, że pacjentki oddziału ginekologiczno-położniczego mają całkowicie odizolowane wejście do szpitala. W ten sposób szpital zadbał o ich dodatkowe bezpieczeństwo.

Wszystko wskazuje więc na to, że sytuacja w szpitalu wróciła do normy i najgorsze, związane z koronawirusem, już za nami.

Drugi wymazobus w Sosnowcu

Mamy też kolejne świetne wieści. Szpital Miejski z inicjatywy Urzędu Miasta i prezydenta uruchamia drugi wymazobus.

- Celem jest usprawnianie wykonywania testów wśród osób, które czekają na powrót do pracy. Ułatwi to im powrót do aktywności zawodowej, a także zwykłe funkcjonowanie. Nasz Sanepid sam nie wykonuje badań tylko je zleca, a to powoduje, że kolejka się wydłuża. Dlatego szpital zdecydował, by pomóc, usprawniając realizację testów wśród mieszkańców - informuje zarząd Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.