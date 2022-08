Święto motoryzacji w Sosnowcu - czyli ClassicMania 2022. Zobacz ZDJĘCIA ze zlotu zabytkowych aut

Tegoroczna edycja zlotu klasycznych pojazdów odbyła się pod hasłem „Zabytkowe Pojazdy Uprzywilejowane”. Główną atrakcją zlotu były właśnie one: historyczne wozy strażackie i zabytkowe radiowozy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się Mack typu 45 z 1947 roku, który przyjechał do Sosnowca z Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i hummer z okresu II Wojny Światowej, który zaadaptowany został na wóz strażacki przez Ochotniczą Straż Pożarną z Łąki, miejscowości koło Pszczyny.

- Wóz ten brał udział walkach na frontach zachodnich w trakcie II Wojny Światowej. Potem trafił do ZSRR, gdzie został rozdysponowany jako pomoc dla krajów bloku socjalistycznego. W 1955 roku trafił do Polski, a konkretnie do Gdyni, skąd dla straży w Łące odbierał go mój ojciec. Pojazd służył do lat 70, potem stał i niszczał. Odkupiłem go i odrestaurowałem. Teraz ma status zabytku – 95 procent to elementy oryginalne – mówi Marian Rabaszowski, właściciel pojazdu.