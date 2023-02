Studniówka maturzystów IX LO im. Wisławy Szymborskiej i Zespołu Szkół Prywatnych w Sosnowcu. Szampańska zabawa w Mierzęcicach.

Studniówka IX LO im. Wisławy Szymborskiej i Zespołu Szkół Prywatnych w Sosnowcu. Szampańska zabawa w Mierzęcicach. Zobacz zdjęcia!

Każda studniówka powinna zacząć się od poloneza – nie inaczej było i w tym wypadku. Na parkiecie szybko zaczęły królować bardziej współczesne tańce. Uczniowie nie ustawali w zabawie, a potwierdzeniem tego były radosne uśmiechy wszystkich uczestników balu. Dowodem na to są zdjęcia z naszej galerii!

Studniówka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu ucznia szkoły średniej. Wspomnienia z tej nocy na pewno na długo pozostaną w pamięci każdego przyszłego maturzysty. Życzymy, by po maturze uczniowie mieli tyle samo powodów do radości, co podczas dzisiejszego balu!