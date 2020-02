Studniówka 2020 IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu tradycyjnie odbyła się w szkole ZDJĘCIA

W polonezie, który rozpoczął się o 19.30 wzięło niemal ćwierć tysiąca osób. To uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi. Jak twierdzi dyrektor uczniowie obecnych klas trzecich to młodzież bardzo ambitna, o wszechstronnych zainteresowaniach. Uzdolniona matematycznie, humanistycznie i przyrodniczo.

- To też młodzież bardzo uzdolniona artystycznie – dodaje dyrektor. – To też uczniowie spośród których wielu bardzo angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne, działalność samorządu uczniowskiego. To ludzie bardzo odważni, którzy również bardzo odważnie wyznaczają sobie cele w życiu. Jestem przekonany, że te cele osiągną. Życzę im by byli w przyszłości szczęśliwymi ludźmi. Wiem, że osiągną w życiu sukces – mówi dyrektor Walotek.