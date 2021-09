Stare zdjęcia Sosnowca ZACHWYCAJĄ! Tak wyglądało nasze miasto w latach 1918-1939. To spojrzenia na ulice, ludzi i budynki

Archiwalne zdjęcia z Sosnowca

Powracamy do dawnego Sosnowca. To już ostatnia część zdjęć, które znajdują się w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Fotografie pochodzą z lat 1918-1939, czyli okresu międzywojennego. Są naprawdę ciekawe.

Kilka z archiwalnych zdjęć przedstawia przedstawienia teatralne. Fotografie aktorów na scenie dobrze zachowały się w archiwum i jest ich dość sporo. Wybraliśmy tylko kilka z nich, by galeria była różnorodna. Są także zdjęcia sprzed dwóch kopalni. Pierwsza z nich to Modrzejów i są to widoki budynków. Druga to Klimontów i pokazuje strajk górników. Na fotografiach możemy zobaczyć policjantów oraz żony pracujących górników.