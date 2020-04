Stara i zapomniana dzielnica Sosnowca - Konstantynów. Tutaj czas stanął w miejscu

Konstantynów to zapomniana dzielnica Sosnowca. Przejeżdżając przez to miejsce mamy wrażenie, że miasto zupełnie zapomniało o tym miejscu. Wielu sosnowiczan nazywa ją Barakami. Co jest zaskakujące, szczególnie, że znajduje się niedaleko centrum miasta , pomiędzy Nową Pogonią a Środulą.

- Czy jest to zapomniana dziura? Zdecydowanie tak. Pomimo zapewnień odnośnie wymiany nawierzchni na ul. Staszica i kanalizacji od dłuższego czasu nie zostało to zmienione. Jedynie tory tramwajowe zostały wymienione. Lecz ogólnie niewiele się zmienia, nadal wygląda ona naprawdę źle - powiedziała zapytana przez nas Kinga, mieszkanka Konstancina.

Czas w tym miejscu wyraźnie się zatrzymał. Co jest niestety przerażające. Widzimy to przejeżdżając lub spacerując po ulicach. Zniszczone kamienice, obdarte budynki, dziurawe drogi, zniszczone tereny zielone. To wszystko przeraża i raczej nie zachęca, by zostać tutaj dłużej. Tym bardziej nocą, gdzie nawet mieszkańcy nie zawsze czują się tutaj bezpieczni.