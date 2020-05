Spowodował kolizję w Sosnowcu i był agresywny. Zatrzymali go świadkowie

Zatrzymali agresywnego kierowcę, który spowodował kolizję w Sosnowcu

8 maja przed godz. 18 na jednej z ulicy w dzielnicy Ludwik w Sosnowcu doszło do kolizji. Kierowca prowadzący opla wyprzedzał volkswagena i uderzył w niego, po czym odjechał i się nie zatrzymał.

Kierowca volkswagena nie odpuścił i pojechał za oplem, a w okolicy ronda zajechał mu drogę. Poszkodowany wyszedł z samochodu i podszedł do sprawcy kolizji, by wyjaśnić sprawę. Wtedy kierowca volkswagena wyszedł z samochodu i kilka razy uderzył go pięścią w twarz.

Na tę sytuację zareagował świadek. Razem z uderzonym kierowcą opla obezwładnili agresywnego kierowcę i przekazali go w ręce policji.

Okazało się, że 27-latek jechał pod wpływem alkoholu. Do tego złamał sądowy zakaz, bo uprawnienia do kierowania we wrześniu 2019 roku odebrał mu Sąd Rejonowy w Będzinie. Agresywny mężczyzna odpowie także za napaść na poszkodowanego.