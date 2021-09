Sosnowieckie Wodociągi z certyfikatem Green Manufacturer. To pierwszy taki certyfikat w Polsce

- Stosowanie paliw i surowców kopalnych w przemyśle i usługach powoduje emisję gazów cieplarnianych (w tym CO2), które przyczynią się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Walka ze zmianami klimatycznymi wymaga m.in. dekarbonizacji gospodarki, co jest jednym z celów Unii Europejskiej. Efekt ten można uzyskać poprzez zastąpienie źródeł energii i surowców opartych na paliwach kopalnych (nieodnawialnych) energią odnawialną lub surowicami niezwierającymi węgla lub o zmniejszonej zawartości węgla. Każdy kilogram pierwiastka węgla mniej w gospodarce to mniejsza emisja CO2 – podkreśla Paweł Wanatowicz, odpowiedzialny za Obszar GHG w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo z certyfikatem Green Manufacturer może również potwierdzić, że jego produkty i usługi są realizowane w całości lub w części bezemisyjnie. W niedalekiej przyszłości dla przedsiębiorców będzie to bardzo istotne, chociażby ze względu na możliwość sprzedaży swoich produktów i usług. Na rynku pojawi się zapotrzebowanie na ekologiczne produkty, które zostały wytworzone w wyniku wykorzystania energii odnawialnej i będą przyczyniały się do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz ochrony środowiska naturalnego. Certyfikat Green Manufacturer jest więc potwierdzeniem niezależnej jednostki certyfikującej o spełnianiu przed przedsiębiorstwo celów redukcyjnych Unii Europejskiej. Certyfikat pełni także rolę edukacyjną.

Certyfikat Green Manufacturer ma wyróżnić tych przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do zmniejszania emisji CO2 w wyniku wykorzystywania w swojej produkcji, procesach lub usługach energii „zielonej” zakupionej z sieci lub bezpośrednio od wytwórcy albo uzyskanej z własnej instalacji OZE. Sosnowieckie Wodociągi S.A. należą do przedsiębiorstw, które posiadają własną produkcję energii zielonej w instalacji OZE, która zasilana jest biogazem otrzymywanym z fermentacji osadów ściekowych. - Gdyby nie ta instalacja, cały proces byłby prawdopodobnie zasilany z sieci energią „czarną” – mówi Prezes Zarządu Paweł Kopczyński. - Mając własne źródło OZE przynajmniej część procesu oczyszczania ścieków odbywa się przy wykorzystaniu energii odnawialne” – dodaje prezes.

- Poprzez Certyfikat Green Manufacturer chcemy uświadomić społeczność, że musimy dbać o lasy, które są naturalnymi reduktorami emisji CO2. Nie pozbędziemy się emisji w 100 proc., a więc lasy nadal będą stanowiły bardzo ważną rolę w pochłanianiu CO2 – mówi Marek Marcisz, specjalista ds. energetyki w TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. – Na certyfikacie Green Manufacturer, dla każdej unikniętej tony emisji CO2 zaprezentowano wielkość obszaru leśnego, która musiałby ją pochłonąć – dodaje Marcisz.



Oznacza to, że certyfikat GreenManufacturer zwiększa prestiż przedsiębiorstwa. - Biorąc pod uwagę, że w energetyce coraz większy nacisk kładzie się na odnawialne źródła energii oraz na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, jesteśmy przekonani, że certyfikat Green Manufacturer okaże się bardzo przydatny w naszych działaniach w zakresie ekologii, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Paweł Kopczyński, prezes zarządu Sosnowieckich Wodociągów S.A.



Przypomnijmy, że celem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jest osiągnięcie do 2030 roku ograniczenia emisji o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., zapewnienie co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 proc.. TUV SUD Polska jest jednostką, która potwierdza możliwości działań przedsiębiorców w zakresie powyższych wymagań poprzez szeroki wachlarz swoich usług m.in. weryfikację emisji CO2, audyty energetyczne przedsiębiorstw, weryfikacje jednostek kogeneracji, analizy technologii wodorowych, certyfikowanie efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, certyfikowanie zielonych producentów, potwierdzanie pochodzenia biomasy czy potwierdzanie oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji dla instalacji powstałych ze środków unijnych i krajowych.