Sosnowieckie morsy kąpały się na Stawikach. Zobacz ZDJĘCIA! Pogoda do morsowania była idealna

Sosnowieckie Morsy kąpały się na Stawikach

Sosnowieckie Morsy co tydzień spotykają się na Stawikach, by zanurzyć się w lodowatej wodzie i wzmocnić odporność swoego organizmu. Grupa miłośników zimnych kąpieli zbierająca się co niedzielę na plaży obok ośrodka Wake Zone nie jest może zbyt liczna, ale za to panuje w niej bardzo sympatyczna atmosfera.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA SOSNOWIECKICH MORSÓW NA STAWIKACH