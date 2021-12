Sosnowiecki Szpital Miejski zakupił nowoczesny sprzęt do mammografii. Remontuje się też pracownie rentgenowską i mammograficzną

Sosnowiecki Szpital Miejski zakupił nowoczesny mammograf

Już w pierwszym kwartale 2022 roku pacjentki Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego będą mogły skorzystać z diagnostyki raka piersi przy użyciu najnowocześniejszego, cyfrowego aparatu mammograficznego. Zakup nowoczesnego mammografu cyfrowego GIOTTO CLASS o wartości 700 tys. zł gwarantuje nową jakość diagnostyki. To sprzęt najwyższej generacji, który umożliwia przeprowadzenie badania kilkakrotnie szybciej, dając pacjentkom większy komfort. Dzięki temu, że sprzęt działa szybciej, jednego dnia można wykonać badania u większej liczby pacjentek. Aparat może dostosowywać się do pozycji badanej osoby, dzięki czemu z badania będą mogły wygodnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Co więcej, dawka promieniowania w nowym mammografie jest nawet o 50 proc. mniejsza w porównaniu do dotychczasowego aparatu analogowego.