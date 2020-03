Sosnowiecki Szpital Miejski dostał nowy ambulans z respiratorem. Dyrektor dziękuje władzom miasta i mieszkańcom za wsparcie dla szpitala

- Otrzymujemy od państwa codziennie maseczki rękawiczki, a nasi restauratorzy wsparli nas nawet ciepłymi posiłkami . Przed nami trudny czas walki z epidemią, wierzę że razem pokonamy koronawirusa. W imieniu pacjentów i naszego zespołu bardzo wam wszystkim dziękuję - mówi Dariusz Skłodowski.

Ambulans i zakupy za milion złotych

Prezes Skłodowski wymienia też ogromne wsparcie od miasta. Podliczając wszystkie zamówienia daje to kwotę blisko miliona złotych.

- Ostatnie dni to wytężony okres pracy związanej z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb dla funkcjonowania Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Chodzi o zakup masek chirurgicznych, rękawiczek czy też strojów ochronnych. Chcemy zadbać o pracowników szpitala, o ich bezpieczeństwo, dlatego postanowiliśmy to wszystko kupić. Nowy ambulans dzisiaj dotarł do Sosnowca jest prawie gotowy do służby. Pracownicy szpitala muszą go jeszcze, mówiąc potocznie, wciągnąć na stan szpitala i będzie mógł służyć mieszkańcom – dodaje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego Urzędu Miejskiego