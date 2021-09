Sosnowiecki Klub Karate żegna lato. Warto zapisać się na nowy rok szkolny

Sosnowiecki Klub Karate żegna lato Dniem Otwartym

Karate to sztuka, a dojo to nasz drugi dom - tak mówią członkowie Sosnowieckiego Klubu Karate. Świetna atmosfera, dobra zabawa i odpowiednia nauka. Klub może poszczycić się wieloma medalami zdobywanymi na różnych zawodach w Polsce. Teraz przyszła pora, by pożegnać lato i powoli rozpocząć nowy sezon. W związku z tym Sosnowiecki Klub Karate zorganizował Dzień Otwarty.

Przygotowano atrakcje zarówno dla dzieci, członków klubu, jak i pozostałych mieszkańców Sosnowca. Wydarzenie odbędzie się 21 września (wtorek) w siedzibie klubu (dojo) przy ulicy Andersa 1A. Start zaplanowano na godzinę 18. Członkowie klubu z shihanem Eugeniuszem Dadzibugiem na czele zaprezentują się z najlepszej strony.

- Przyprowadź rodzinę i znajomych, zobacz sam jak karatecy się bawią, uczą i doskonalą. Bo karate to dla każdego dziecka i młodego człowieka przede wszystkim stanowczość, dyscyplina i opanowanie - mówi Klaudia Pluta, rzecznik Sosnowieckiego Klubu Karate.