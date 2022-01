Sosnowiecki bon żłobkowy pomoże rodzicom. Od stycznia mogą z niego skorzystać, szukając opieki dla swoich dzieci

To wsparcie finansowe dla rodziców, opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Sosnowiec, ponosząc z tego tytułu wysokie koszty, związane z pobytem dziecka w tych placówkach.



Dotychczas dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla ok. 600 dzieci. W skali roku to 3,6 mln zł. Od nowego roku kwota została zwiększona do prawie 4,6 mln zł, co pozwoli dofinansowanie pobytu nawet 809 dzieci. Dotacja wypłacana będzie na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc.