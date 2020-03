Sosnowieccy fizjoterapeuci ogłoszą referendum strajkowe?

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim na pozór praca fizjoterapeutów odbywa się normalnie. Pacjenci pewnie już przyzwyczaili się do ich czarnych koszulek. Sytuacja jest jednak bardzo napięta.

Czarny protest trwa

- Ten protest tak naprawdę trwa już w całej Polsce od jakiegoś roku, bo deklaracje ministra zdrowia nie zostały spełnione – mówi Rafał Szyja, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii oddział terenowy przy Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. – Jesteśmy w naszym szpitalu już po mediacjach i szykujemy się do przeprowadzenia referendum strajkowego – dodaje przewodniczący.

O co walczą fizjoterapeuci?

Fizjoterapeuci walczą o wyższe płace. Obecnie, po ustawowym podwyższeniu płacy minimalnej do 2600 złotych – właśnie tyle zarabiają technicy fizjoterapeuci.

- Magister fizjoterapii ma o 400 złotych brutto wyższą pensję – mówi Rafał Szyja.

Bardzo ważne dla całej grupy zawodowej są także szkolenia, pozwalające na doskonalenie i poszerzenie swoich kompetencji. Tymczasem teraz fizjoterapeuci musza doszkalać się tylko i wyłącznie za własne pieniądze.

- Postulujemy, by u nas w szpitalu na szkolenia dyrekcja wydawała przynajmniej po dwa tysiące złotych na jednego fizjoterapeutę. Oczywiście trudno znaleźć dobre szkolenie za tak małe pieniądze, ale dla nas będzie to na pewno wsparcie i motywacja do dalszego podnoszenia poziomu wiedzy. Jest też kwestia tzw. urlopów szkoleniowych , ale akurat nasz pracodawca zgodził się na udzielanie urlopów tego rodzaju – mówi fizjoterapeuta.