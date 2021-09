Sosnowiec: Zobacz, jakie priorytetowe działania mają do końca roku DZIELNICOWI. Znasz swojego? Kacper Jurkiewicz

Niektórzy dzielnicowi z Sosnowca awansowali, są także małe zmiany. Mają także nowe priorytetowe zadania, na których skupiają się do końca roku. Pamiętajmy, że zawsze w pilnych sprawach możemy zwrócić się także do dyżurnego KMP w Sosnowcu pod numerem: 47 852 12 00, 47 852 12 66 czy 47 852 12 55. Znasz swojego dzielnicowego? Sprawdź.

Sosnowieccy dzielnicowi - to do nich możemy zgłaszać się z różnymi problemami dotyczącymi miejsc, w których mieszkamy. Policjant zna swój teren i może pomóc mieszkańcom. Do końca roku dzielnicowi z Sosnowca będą realizować kolejne priorytetowe zadania. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz zdjęcia wraz z informacjami.