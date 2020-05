Sosnowiec zmieni sposób rozliczanie opłaty za śmieci? Mieszkańcy będą rozliczani od ilości zużytej wody? Zadecydują radni

- Konieczne jest wprowadzenie takiego sposobu rozliczania odpadów aby ukrócić proceder oszustw, który powoduje, że uczciwi ponoszą większe koszty. Pomysł powiązania stawki za odpady nie podoba się wielu mieszkańcom i wielu z nich go krytykuje. Wynika to prawdopodobnie z tego, że nikt im do tej pory rzetelnie nie przedstawił wyliczeń. Ja to dzisiaj zrobiłem, matematyka nie kłamie – mówi Łukasz Krawiec, sosnowiecki radny.

Radny rozmawiał z mieszkańcami Sosnowca przez weekend i pomagał im wyliczyć potencjalne przyszłe opłaty. W większości przypadków sosnowiczanie płaciliby tyle samo lub mniej za odbiór śmieci.

- Żaden z systemów nie jest idealny. Wcześniej ceny zależały od ilości produkowanych śmieci, jednak zdarzały się często przypadki, że śmieci wyrzucono do lasów czy palono. Tamten system się nie sprawdził. Dzięki proponowanej zmianie osoby, które są uczciwie nie powinny płacić więcej – powiedział radny.