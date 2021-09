Sosnowiec zaszczepi seniorów przeciw grypie. Ruszyły zapisy. Szczepienie będzie bezpłatne

Sosnowiec szczepi seniorów przeciw grypie

Jesień to pora roku, podczas której łatwiej złapać przeziębienie lub chorobę. Jedni przechodzą je bez komplikacji, inni strasznie się męczą. Dzięki szczepieniu nasz organizm może lepiej poradzić sobie w walce np. z grypą. W Sosnowcu znów chętni seniorzy będą mogli przyjąć szczepionkę przeciwko niej.

Już od 27 września (poniedziałek) w Sosnowcu ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko grypie. Mogą w nich wziąć udział mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia. Szczepienie jest bezpłatne.

- To będzie najprawdopodobniej dziesiąty rok szczepień. Podobnie jak w ubiegłym roku, szczepienia adresujemy do seniorów od 60. do 75. roku życia. Mieszkańcy po 75. roku są objęci krajowym programem bezpłatnych szczepień - wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta odpowiedzialna m.in. za zdrowie i opiekę społeczną.