Sosnowiec zamyka place zabaw dla dzieci. Inne miasta Zagłębia robią to samo. To działania przeciwko koronawirusowi.

Zamknięte place zabaw w Zagłębiu. MZUK zamyka miejsca do zabawy w Sosnowcu

Urzędnicy w miastach starają zrobić wszystko, by koronawirus rozprzestrzenił się jak najmniej. Rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół. Dzieci i młodzież powinna zostać w domach, choć wiadomo, że to zalecenie nie do końca wykonalne. W wielu miastach straż miejska ma dokonywać patroli i sprawdzać, czy młodzież nie przebywa w centrach handlowych (te zostały częściowo zamknięte) oraz na placach zabaw.

Niektóre miasta zdecydowały się na mądry krok i zamknęły miejskie place zabaw. Tak stało się m.in. w Sosnowcu, o czym informował podczas live chatu prezydent Arkadiusz Chęciński, który apeluje, by zostać w domach i dostosować się do zaleceń. Prosił mieszkańców także, by przy korzystania z osiedlowych placów zabaw zachować ostrożność.

Prezydent Chęciński zapowiedział, że od poniedziałku wspólne patrole policji i straży miejskiej będą rozmawiać z młodymi sosnowiczanami i będą prosić ich o podawanie numerów telefonu do rodziców.