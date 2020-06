Sosnowiec: Zaginęli seniorzy. Widziałeś ich? Zgłoś się na policje

Zaginął Anatol Wojtusiak z Sosnowca. Ma 67 lat

Policja z Sosnowca poszukuje zaginionych seniorów.

22 czerwca zgłoszone zostało zaginięcie Anatola Wojtusiaka. Mężczyzna ma 67 lat i zaginął 18 czerwca. Zaginiony wygląda na 65-68 lat, ma ok. 178 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Mężczyzna ma krótki siwe włosy i niebieskie oczy. Ma niepełne uzębienie (brak zębów przednich-dolnych, nie posiada protezy).

Niestety nie wiadomo, w co mężczyzna był ubrany w momencie zaginięcia. W czwartek, 18 czerwca, przed godz. 8 wyszedł z mieszkania chronionego. Miał udać się do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Nie wrócił do placówki, nie odbiera telefonu i nie ma z nim żadnego kontaktu.

Mężczyzna ma częściowy paraliż lewej strony ciała, widać to, gdy się porusza. Do chodzenia nie używa laski. Mówi cicho, lekko niewyraźnie. Może samodzielnie funkcjonować.