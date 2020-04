Sosnowiec wstrzymuje dotacje dla niepublicznych żłobków. Placówki w mieście są nadal zamknięte przez koronawirusa

Niepubliczne żłobki w Sosnowcu straciły do odwołania dofinansowanie

Właściciele niepublicznych żłobków w Sosnowcu zostali poinformowani o tym, że miasto wstrzymuje dla nich dotacje. Decyzja została podjęta przez sytuacje związaną z koronawirusem. W Polsce zamknięto żłobki, przedszkola i szkoły oraz uczelnie. Nagła utrata pieniędzy zaskoczyła przedsiębiorców. Czują się obecnie pokrzywdzeni i pozostawieni bez wsparcia. Prezydent Arkadiusz Chęciński odpowiada: Dotacje będą kontynuowane, zgodnie z podpisanymi umowami, w momencie, w którym dzieciaki wrócą do żłobków. To mogę zagwarantować.

Sosnowiec wstrzymuje dotację dla niepublicznych żłobków Właściciele niepublicznych żłobków i przedszkoli w Sosnowcu otrzymały pismo od pełnomocnika prezydenta Sosnowca o podjętej decyzji dotyczącej wstrzymania do odwołania dotacji celowej dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Dotacja zostanie cofnięta w związku z panującą pandemią koronawirusa i zamknięciem placówek oświatowych w mieście, również tych prywatnych. Świadczenie jest wstrzymane do odwołania.

- Jednocześnie pragnę zapewnić, że na bieżąco monitorujemy sytuację i po zakończeniu stanu epidemicznego, kiedy będzie możliwość uruchomienia placówek żłobkowych, aktualna sytuacja każdej z nich podlegać będzie indywidualnej ocenie - informuje w piśmie Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej w Sosnowcu.

Właściciele żłobków są źli i zaskoczeni Niektórzy właściciele żłobków niepublicznych są zaskoczeni i zdenerwowani tą sytuacją. Jedną z nich jest Agata Marszałek, właścicielka Niepublicznego Żłobka Elfik w Sosnowcu. Zwróciła się w tej sprawie w internecie zarówno do rodziców dzieci, które korzystają z usług żłóbka, jak i do prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego.

- Tak naprawdę nie mamy obecnie wsparcia od miasta. Umowa po konkursie, w którym wcześniej braliśmy udział, gwarantowała nam 2-letnie dofinansowanie. Obniżyliśmy nawet nasze czesne, a we wtorek (14 kwietnia - red.) otrzymaliśmy pismo, że zabierają nam dofinansowanie na żłobek. Sytuacja jest nieciekawa - powiedziała nam Agata Marszałek, właścicielka Niepublicznego Żłobka Elfik w Sosnowcu. Otrzymaliśmy pismo, że zabierają nam dofinansowanie na żłobek. Sytuacja jest nieciekawa - powiedziała nam Agata Marszałek, właścicielka Niepublicznego Żłobka Elfik w Sosnowcu.

Jak mówi pani Agata, cały czas opłacani są pracownicy, którzy pomimo zamknięcia placówki przygotowują zadania i zabawy dla dzieci online. Jeden pracownik przypada na od 5 do 8 dzieci. Pieniądze pochodzą z czesnego wpłacanego przez rodziców. Właścicielka podkreśla, że wszyscy są w gotowości, by wrócić do pracy.

- Chciałabym, by Państwo mieli świadomość, iż Państwa wpłaty, są póki co jedynym moim przychodem i nie pokryją wszystkich podstawowych kosztów utrzymania placówki: czynsz i pełne wypłaty dla Waszych ulubionych opiekunek. Proszę o zrozumienie, ewentualnie wsparcie i pomoc w tak wyjątkowo trudnej i niezrozumiałej sytuacji - właścicielka żłobka zwróciła się do rodziców w internecie. Jak mówi nam właścicielka niepublicznego żłobka w Sosnowcu propozycje miasta są niezadowalające. - Miasto proponuje nam skorzystanie z pakietu tarczy, ale będziemy mogli to zrobić dopiero w maju lub czerwcu. Kwiecień to pierwszy miesiąc, w którym mamy zaniżony przychód. Jesteśmy małymi przedsiębiorcami i dużo się nam nie oferuje. To jest dla nas ciężki czas - powiedziała Agata Marszałek. Prezydent Sosnowca wyjaśnia sprawę i odpowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, nie pozostaje obojętny na głosy mieszkańców, w tym właścicieli żłobków niepublicznych.

- Sosnowiec jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które na tak ogromną skalę postanowiło wesprzeć niepubliczne placówki. Nasza dotacja to 500 złotych do opieki nad dzieckiem, przy jednoczesnym rozwoju żłobka miejskiego (w przyszłym roku będziemy mieli prawie 550 miejsc). Mimo wieloletniego ogromnego wsparcia, w 2019 roku to 2,6 mln zł, od części właścicieli prywatnych placówek słyszymy, że miasto nie pomaga. Jednocześnie docierają do nas informacje od rodziców, że choć ich dzieci są z nimi w domach, a sami niejednokrotnie dostają 80 proc. swojej pensji, niektóre placówki nadal pobierają czesne - pisze prezydent Sosnowca. Jak informuje Arkadiusz Chęciński, obecnie urzędnicy pracują nad rozwiązaniem tej sytuacji. Planowana jest wypłata dotacji do 500 zł na dziecko dla placówek prywatnych, ale ich właściciele będą musieli odstąpić od pobierania czesnego i utrzymać zatrudnienie według stanu placówki na 1 marca. Taka sytuacja ma miejsce w żłobkach miejskich.

- Najważniejsze - dotacje będą kontynuowane, zgodnie z podpisanymi umowami, w momencie, w którym dzieciaki wrócą do żłobków. To mogę zagwarantować - mówi Arkadiusz Chęciński. Prezydent prosi także o solidarność w trudnych chwilach. Dzięki takiej propozycji więcej pieniędzy zachowa się w domach sosnowiczan, a pracownicy prywatnych żłobków nie stracą pieniędzy. Pomoc dla przedsiębiorców z Sosnowca Sosnowiec wprowadził pakiet SOSnowiec dla przedsiębiorcy i mieszkańca, który wspomaga m.in. osoby stratne przez pandemię koronawirusa. Mogą skorzystać z nich również właściciele żłobków niepublicznych. Dla nich dostępne są również wsparcia rządowe. Prezydent Sosnowca przypomniał, że wśród formy wsparcia są m.in.: zwolnienie z ZUS-u na przedsiębiorców, od 50 do 100%, w zależności od zatrudnienia

ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników (wniosek PUP)

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (wniosek PUP)

wypłata subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (w trakcie akceptacji KE)

postojowe

- Pamiętajmy, w Sosnowcu wyrównujemy szanse. Chcemy, aby każdy przedsiębiorca, niezależnie czy jest gastronomem, czy właścicielem żłobka, miał takie same możliwości i warunki - mówi prezydent Chęciński. Pełna treść komunikatu prezydenta Sosnowca poniżej:

