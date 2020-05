Sosnowiec wspiera leczenie niepłodności. Startuje czwarta edycja programu dofinansowania leczenia metodą in-vitro

Do tej pory dzięki udziale w dwóch pierwszych edycjach na świat przyszło 14 dzieci. Bardzo dobrze zapowiada się ubiegły rok programu.

- Patrząc na efekty realizacji programu leczenia niepłodności, nie zastanawialiśmy się długo, bo widać od razu, że warto go kontynuować. Zależy nam na ograniczeniu zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Sosnowca - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.

W Sosnowcu rozpoczęła się czwarta edycja programu leczenia niepłodności metodą in-vitro. Program działa od 2017 roku i choć jest to ostatni rok jego działania, miasto podkreśla, że szykuje kolejny program wsparcia dla par, które starają się o dzieci.

Program in vitro w Sosnowcu. Kto może się ubiegać o pomoc?

W tym roku, tak jak to było w ubiegłych latach, z pomocy programu może skorzystać 40 par. Muszą one jednak spełniać ważne kryteria. Oto one: