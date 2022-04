Sosnowiec. Wiosenny repertuar w sieci kin Helios! Sprawdź premiery

Piątkowa nowość to zwariowana komedia przygodowa w gwiazdorskiej obsadzie: „Wszystko wszędzie naraz”. Evelyn Wang, borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

Przedpremierowa niespodzianka filmowa w Heliosie czeka na widzów zaraz po Świętach: 20 i 21 kwietnia. Na ekranach zagości wówczas Nicolas Cage w filmie „Nieznośny ciężar wielkiego talentu” i zagra… samego siebie. Hollywoodzkiego gwiazdora w finansowych tarapatach, przyjmującego zaproszenie urodzinowe do posiadłości tajemniczego milionera Javiego (Pedro Pascal). To uruchamia serię niebezpiecznych zdarzeń…