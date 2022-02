Sosnowiec: udana zbiórka rzeczy, środków higieny osobistej, kocy, materiałów opatrunkowych dla Ukraińców. W niedzielę też można pomóc

Specjalna ciężarówka została podstawiona pod Urzędem Miejskim przy al. Zwycięstwa w Sosnowcu. Czekała na tych, którzy chcą wspomóc naród ukraiński od godziny 11 do 14. W tym czasie zjawiło się tu wielu mieszkańców, którzy przynosili potrzebne rzeczy.

- Odzew był duży. Wiele osób dzwoniło wcześniej, dowiadywało się, co jest najbardziej potrzebne Zebraliśmy sporo rzeczy, które od razu zostały przekazane do dalszego transportu – mówi Adrian Chmielewski, pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Samochód przed sosnowieckim Urzędem Miejskim będzie czekał także w niedzielę 27 lutego, również w godzinach 11-14.

- Tak, czekamy także jutro, a potem akcja będzie kontynuowana w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji. Mamy też wiele zgłoszeń od mieszkańców Sosnowca, którzy chcą przyjąć do siebie rodziny ukraińskie. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się szczegółów, zgłosić taką gotowość, można to zrobić, kontaktując się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na razie jednak nie mieliśmy konkretnego zapotrzebowania na umieszczenie u nas obywateli Ukrainy. To jednak pewnie zmieni się w najbliższym czasie. Taka postawa sosnowiczan pokazuje, że potrafią się zjednoczyć, doceniają powagę tego, co się dzieje, oferują pomoc. To z pewnością jest budujące – dodaje Adrian Chmielewski.