Sosnowiec: Tutaj chcą mieszkać mieszkańcy. Zobaczcie najbardziej atrakcyjne i najmodniejsza osiedla w mieście

Jak wskazuje portal Sonar Home w porównaniu z majem (ubiegły miesiąc) ceny mieszkań w Sosnowcu spadły o 1,59%. Obecnie za 1 m² mieszkania zapłacimy ok. 4080 zł. Musimy więc trochę się wykosztować jeśli chcemy kupić spore mieszkanie. W czerwcu mieszkania trochę staniały, gdyż na początku maja za 1 m² mieszkania w Sosnowcu zapłacilibyśmy ok. 4146 zł. Cena od początku roku wzrosła o 770zł, czyli zmieniła się o 23,26%.

Niestety nasze oczekiwania co do wymarzonego mieszkania często weryfikowane są przez ceny, które sprowadzają nas szybko na ziemię. Niestety często nie mamy wystarczających pieniędzy, a nasza zdolność kredytowa nie jest tak dobra, jakbyśmy chcieli. Zdarza się więc, że wybieramy mniej atrakcyjne osiedla, co oczywiście nie znaczy, że nie mieszka się tam dobrze.

W Sosnowcu cały czas powstają nowe osiedla zarówno bloków z mieszkaniami, jak i nowych domów jednorodzinnych. To takich osiedli najczęściej poszukują ludzie, gdy rozglądają się za nowym domem. Większość deweloperów dba o atrakcyjność takich lokali i wie dobrze jak przyciągnąć do siebie zainteresowanych. W naszej galerii zobaczycie miejsca, w których zainteresowanie zakupem mieszkań jest duże lub są to miejsce, które obecnie powstają i mają ogromny potencjał, by zainteresować mieszkańców Sosnowca oraz okolicznych miast, by przeprowadzić się do miasta.