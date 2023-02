Sosnowiec: Tak bawili się uczniowie CKZiU nr 6 i Technikum nr 2 na studniówce 2023! Szampańska zabawa w sali balowej w Milowicach - ZDJĘCIA

Elegancka studniówka uczniów CKZiU nr 6 i Technikum nr 2 w Sosnowcu! Szampańska zabawa w sali balowej w Milowicach - zobacz ZDJĘCIA

To był magiczny wieczór! Uczniowie CKZiU im. Legionów Polskich i Technikum Architektoniczno-budowlanego nr 2 w Sosnowcu spotkali się na wspólnym balu studniówkowym, zorganizowanym w gościnnych murach sali balowej „Moja Pasja” w sosnowieckich Milowicach. Uczniowie rozpoczęli ten wieczór od tradycyjnego poloneza, by chwilę później puścić się do tańca w rytm największych muzycznych przebojów ostatnich lat. Na parkiecie nie było mowy o nudzie!