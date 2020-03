Sosnowiec szyje maseczki. Trafią do pracowników pomocy społecznej. Jak mogą pomóc mieszkańcy Sosnowca?

- Rozumiejąc potrzeby postanowili przyłączyć się do akcji i w wolnym czasie będą również zajmować się szyciem. Cała akcja zrodziła się spontanicznie. Urząd Miejski dostarczy niezbędne materiały, z których powstaną maseczki. Liczymy na to, że wśród mieszkańców naszego miasta znajdą się naśladowcy tak potrzebnej teraz idei – podkreśla Anna Jedynak.

- Już jesteśmy na etapie pozyskania materiałów do szycia. Maski będą do wydania dla pracowników pomocy społecznej, którzy są cały czas aktywni, pomagają wszystkim potrzebującym, ale potrzebują ochrony ze strony miasta. Będziemy ich wyposażać w maseczki, jak będą się kontaktować z naszymi podopiecznymi będą bezpieczniejsi i nie będą musieli tracić z państwem kontaktu - mówi Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta miasta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Wszyscy chętni do pomocy mogą zgłaszać się pod nr tel. 32 296-23-01 lub mailowo: wps@um.sosnowiec.pl

- Jeśli ktoś chce wspomóc akcję szycia maseczek ochronnych to prosimy o materiał, bawełnę. Niestety jest jeden niezbędny warunek, że musi to być nowy materiał – my go odbierzemy i chętne osoby uszyją kolejne sztuki – dodaje Anna Jedynak.