Sosnowiec. Sprawca napadów zatrzymany. Ranił mężczyznę kijem bejsbolowym

Dzielnicowy ustalił tożsamość sprawcy napadu

W ciągu dwóch dni na terenie centrum Sosnowca doszło do serii napadów. Podczas jednej z nich, nieznany dotąd mężczyzna zaatakował innego mieszkańca kijem bejsbolowym. Uderzenie okazało się bardzo poważne - mężczyzna trafił do szpitala, gdzie wykryto złamania kości twarzy.

- Do zdarzeń doszło na ulicach centrum miasta. Do dyżurnego sosnowieckiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że trzech młodych mężczyzn zostało napadniętych przez sprawcę, który zaatakował ich kijem bejsbolowym. Doszło do tego po tym, jak odmówili oddania mu telefonów komórkowych. Pierwszy zaatakowany otrzymał cios w głowę, po którym upadł. Trafił do szpitala, gdzie okazało się, że doznał złamania kości twarzy. Drugi i trzeci z pokrzywdzonych wdali się z napastnikiem w szarpaninę, po której agresor uciekł - informuje policja w Sosnowcu.

To nie wszystko. Niedługo później okazało się, że ten sam mężczyzna, przed jedną ze szkół średnich w Sosnowcu zachowywał się agresywnie wobec jej uczniów. Policjanci bardzo poważnie podeszli do tego zdarzenia i rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Już po dwóch dniach od serii napadów udało się ustalić jego tożsamość i go zatrzymać. Może spędzić nawet 12 lat w więzieniu.