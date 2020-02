Sosnowiec: Są wyniki sekcji chłopca, który umarł w domu dziecka

Tragiczna śmierć w domu dziecka w Sosnowcu. Są wyniki sekcji zwłok

Do okropnej tragedii doszło w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 10 na Zagórzu w Sosnowcu. W piątek 7 lutego jeden z wychowanków zaczął się dusić. Natychmiast wezwano pomoc i starano się go uratować, jednak to się nie udało.

Według ustaleń prokuratora 10-letni Piotrek miał zadławić się klockiem. Jednak biegły obecny na miejscu śmierci dziecka, nie stwierdził obecności klocka w gardle.

- Nie oznacza to jednak, że przyczyną zgonu chłopca nie był klocek. Mógł przemieścić się np. do tchawicy – mówił nam prokurator Michał Łukasik, zastępca prokuratora rejonowego z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec Północ.

Informacje tą miała potwierdzić sekcja zwłok chłopca. Udało się ją w końcu przeprowadzić w czwartek, 13 lutego.

- Posiadamy ósmą opinię po sekcji zwłok chłopca. Biegły w obecności prokuratora przeprowadził sekcję zwłok 10-latka, podczas której ujawniliśmy, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. W tchawicy chłopca znaleźliśmy pionek do gry planszowej - poinformował prokurator Łukasik w czwartek 13 lutego.