Sosnowiec: ruszyło kino samochodowe. Pierwszy seans już za nami. Oglądaliśmy La La Land

Widzowie, którzy wybrali się do kina samochodowego powinni przez cały seans siedzieć w samochodzie. Możliwe było jedynie wyjście, by skorzystać z toalety, oczywiście z zachowanie odpowiednich odstępów.

Usługi gastronomiczne były dostarczone do kierowców przez pracowników, tak, by widzowie pozostali w pojazdach. Jeśli któryś kierowca miał podczas seansu uchyloną szybę, to on i jego pasażerowie powinni mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.