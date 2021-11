Sosnowiec rozpoczął montaż świątecznych dekoracji. Znany autobus na Patelni zastąpi ciuchcia. Wielka choinka zaświeci 26 tysiącami lampek

Świąteczne ozdoby w Sosnowcu zaświecą już wkrótce

Sosnowiec przygotowuje się do okresu świątecznego. Coraz bliżej do świąt Bożego Narodzenia, więc tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku nie zabraknie pięknych ozdób świątecznych. Jak co roku, elementy dekoracyjne, które pojawią się na sosnowieckich ulicach zostały wynajęte. Umowa obowiązuje na ten oraz na kolejny sezon świąteczny. Wiąże się ona zarówno z montażem obiektów, jak i ich serwisem. Przetarg wygrała firma IPB z Zabrza, a koszt to 1,2 mln złotych za dwa sezony.

Sosnowiczanie i przejezdni będą mogli podziwiać znane już z ubiegłego roku ozdoby, ale nie zabraknie także nowości, które powinny spodobać się mieszkańcom.

- W tym roku pojawi się sporo nowości. Autobus, który stał na Patelni, zostanie zastąpiony przez ciuchcię. Myślę, że będzie to ogromna frajda nie tylko dla najmłodszych mieszkańców - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.