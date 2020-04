Sosnowiec: Psy i koty do adopcji. Zwierzęta ze schroniska czekają na nowy dom. Zobaczcie zdjęcia

Psy i koty czekają na adopcje w schronisku w Sosnowcu

Sosnowieckie schronisko pracuje pełną parą. Psy i koty cały czas czekają na nowe domy. Zwierzęta wybieramy ze strony internetowej schroniska.

Gdy jesteśmy zdecydowani na kota to kontaktujemy się przez podany numer i wymarzony zwierzak będzie nasz, nie istnieje opcja odwiedzenia schroniska w celu wyboru kota.

Jeśli chcemy adoptować psa, to również wybieramy go ze strony, ale przed adopcją musimy odbyć spacerek zapoznawczy. Jeśli są to psy, które nie sprawiają problemów - wystarczy nam jedno spotkanie. Natomiast jeśli wybierzemy psa, nad którym pracownicy oraz wolontariusze musieli popracować, będziemy musieli odbyć więcej spacerów. Trzeba się także liczyć z wizytą poadopcyjną w domu.

- Obecnie w związku z nałożonymi przez rząd ograniczeniami, spacery zapoznawcze odbywają się na naszych wybiegach lub w pokoju adaptacyjnym - mówi Aleksandra Szczęśniak ze stowarzyszenia Nadzieja na dom, które działa przy sosnowieckim schronisku.