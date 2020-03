Sosnowiec: Poturbował ochroniarza żeby ukraść... kiszoną kapustę i chleb

arc. polska press

Sosnowieccy policjanci namierzyli i zatrzymali sprawcę kradzieży rozbójniczej, do jakiej doszło w jednym z dyskontów spożywczych w dzielnicy Środula. Sprawca, by utrzymać się w posiadaniu skradzionych towarów, szarpał się z ochroniarzem. A wszystko to by by zachować swój łup - kiszoną kapustę i chleb.