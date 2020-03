Sosnowiec podsumowuje najważniejsze działania w związku z koronawirusem. Miasto zareagowało bardzo szybko

– Bardzo jesteśmy wdzięczni spółdzielniom mieszkaniowym, które zadeklarowały dystrybucję ponad 20 tysięcy egzemplarzy. Przyjmujemy też dużo zgłoszeń mieszkańców, którzy proszą nas o dostarczenie gazety do mniejszych sklepów. Zbieramy takie adresy i dostarczymy ją tam. Resztę będziemy w miarę możliwości dostarczać bezpośrednio do skrzynek naszych mieszkańców. Jeśli będzie duże zainteresowanie to nie wykluczamy dodruku lub kolejnych specjalnych numerów – mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego urzędu.

– To pozwala nam odpowiedzieć przynajmniej na część pytań, których jest już kilkaset. Piątkowy wideo czat obserwowało na żywo ponad 2300 osób, dzięki temu dotarliśmy z informacjami do bardzo wielu sosnowiczan - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, przekazując, że w tym tygodniu również pojawią się takie spotkania.

Osoby, które zostały objęte kwarantanną mogą również liczyć na pomoc psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. Pomoc telefoniczna udzielana jest pod numerem: 32 298 93 87.

- Pomagamy również w zapewnieniu posiłków dla osób objętych kwarantanną. Sosnowiecki MOPS po weryfikacji zapewnia żywność, a odpowiednie służby zajmują się dowozem – wyjaśnia Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej.

Ponadto sosnowiecki PKM dezynfekuje swoje autobusy od niemal tygodnia, a od dwóch dni robi to również podczas postoju między kursami. Bezpieczniej mają także piesi z Sosnowca. Od niedzieli nie muszą wciskać przycisku sygnalizacji świetlnej. Ta zmienia się tak, by co od 90 do 120 sekund zapalało się zielone światło dla pieszych. Natomiast Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca działa na rzecz akcji #zostajęwdomu, zachęcając by jak najwięcej osób nie spotykało się w dużych grupach.