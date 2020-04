Sosnowiec: Park Kuronia odwiedzają po południu tłumy. Zamknięty parking nie jest dla nich ograniczeniem

Park Kuronia to popularne miejsce w Sosnowcu. Odwiedzają go tłumy

Podczas pandemii koronawirusa zamknięto m.in. parki i lasy. Gdy rząd otworzył je ponownie to mieszkańcy długo się nie wahali i licznie wybierali się w różne miejsca. Odwiedziliśmy Górkę Środulską, a także Park Sielecki. Tam spotkaliśmy mnóstwo mieszkańców Sosnowca, którzy spędzali tam swój wolny czas i cieszyli się piękną pogodą.

Tym razem nasza niezawodny fotoreporter Arek Gola wybrał się do Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Tutaj również nie było zaskoczenia - w parku przebywały tłumy ludzi. Co ciekawe, ogromny parking został zamknięty, tak, by ludzie przychodzili tutaj na nogach czy przyjeżdżali na rowerze. Jednak sosnowiczanie byli sprytniejsi i utworzyli korytarz aut w innym miejscu, na drodze dojazdowej wewnątrz parku.

Co ważne - plac zabaw w Parku Kuronia jest nadal ogrodzony i zamknięty, więc dzieci nie mogą się tutaj bawić. Na szczęście raczej nie zdarzają się sytuacje, że mieszkańcy z dziećmi przeskakują przez ogrodzenie.