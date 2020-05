Sosnowiec otworzył już przedszkola miejskie i żłobki. Ile dzieci poszło dziś do przedszkoli i żłobków?

Przedszkola i żłobki już otwarte w Sosnowcu

Rząd zezwolił na powrót dzieci do żłobków i przedszkoli od 6 maja. Niestety większość samorządów nie było na to jeszcze gotowa, szczególnie, że nie znane były wytyczne dotyczące tego, jak to ma przebiegać. Sosnowiec jako jedno z pierwszych miast w województwie śląskim ogłosił, że nie da rady otworzyć tych placówek tak wcześnie ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci.

W końcu udało się to zrobić w środę 13 maja. Jednak nie wszystkie dzieci mogły wrócić do przedszkoli i żłobków. W związku z wytycznymi miejsc jest mniej, nie wszyscy rodzice zdecydowali się także posłać swoje dzieci do przedszkola czy żłobka. Chęć oddania dziecka trzeba było zgłosić wcześniej w wybranej przez nas placówce.

W Sosnowcu działa 34 przedszkoli miejskich, w których łącznie jest 5400 miejsc dla dzieci. Po wprowadzeniu wytycznych GISu w

życie, miejsc w przedszkolach w Sosnowcu jest 1912. Rodzice zdeklarowali, że do przedszkoli trafi ponownie 448 dzieci. Jednak dziś przyszło do nich tylko 161 dzieci. Aż w ośmiu przedszkolach miejskich w Sosnowcu nie przyszło żadne dziecko.